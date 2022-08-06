محافظ المنيا: تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في 19 قطاعا خدميا

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجرى تنفيذها في مركز العدوة شمال المحافظة، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

رافق المحافظ، خلال الجولة، أحمد خلف رئيس مركز العدوة، ممثل جهاز التعمير، ممثل حياة كريمة بالمنيا، البرنامج الرئاسي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الجهات المعنية.

تطوير 192 قرية بالمنيا

قال المحافظ في بيان، إنه يجري العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 19 قطاعا خدميا، إذ يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه رئيس الجمهورية، تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وجرى إدراج مركزي «بني مزار، وسمالوط»، في المرحلة الثانية للمبادرة.

مجمع خدمات بقرية بني عامر

شملت جولة المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية لوحدة طب الأسرة بقرية كفر عبد الخالق بمساحة 1424 مترا وتخدم 8732 نسمة، ووحدة تنمية الأسرة والطفولة بالقرية، وكذلك تفقد مجمع الخدمات بقرية بني عامر والمقام على مساحة 900 متر مربع، ويخدم 9 آلاف نسمة تقريبا، والمجمع الزراعي بقرية بني عامر والمقام على مساحة 530 مترا مربعا، ويخدم 9 آلاف نسمة تقريبا.

أكد محافظ المنيا أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والأجهزة المنوط بها تنفيذ الأعمال للمتابعة الدقيقة لما يجري تنفيذه لتطوير كل القرى المستهدفة وتوصيل الخدمات تباعًا.

والتقى المحافظ بعدد من الأهالي واستمع إلى طلباتهم ووجه بدراستها وحلها، كما ناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الحفاظ على ما جرى تنفيذه من مشروعات باعتبارها ممتلكات عامة يستفيد بها المواطن، مطالبا بعدم التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها.