قوافل «حياة كريمة» الطبية تجوب 11 محافظة حتى 9 أغسطس: كشف وعلاج مجاني

تنشر وزارة الصحة والسكان قوافلها الطبية في مختلف محافظات مصر، خاصة في المحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتي تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

11 قافلة مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وقالت وزارة الصحة إن القوافل الطبية ستنطلق يومي 7 و8 أغسطس بمناطق فارس مركز كوم امبو محافظة أسوان، أبو رماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، ووحدة البصرة حي العامرية محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق 8 قوافل طبية بمناطق الجنبيهى مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، ومركز طبي صقر قريس حي البساتين محافظة القاهرة، والمكس مركز باريس محافظة الوادى الجديد، و الحاكمية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، والمشاعلة مركز ابو كبير محافظة الشرقية، وبرطباط مركز مغاغة محافظة المنيا، وأبو شحاتة مركز إسماعيلية محافظة الإسماعيلية، ونجع عبد العزيز مركز البياضية محافظة الأقصر، وذلك في يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

العلاج على نفقة الدولة

وأكّدت الصحة في بيان لها، على أنّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحة، في إطار مبادرة حياة كريمة.