عمرو سعد يكشف تفاصيل آخر مكالمة هاتفية لدلال عبدالعزيز قبل وفاتها

تحل الذكرى الأولى لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، اليوم الأحد، إذ وافتها المنية في السابع من أغسطس 2021، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا.

وعاشت دلال عبدالعزيز أيامها الأخيرة داخل أحد مستشفيات القاهرة، حيث فاضت روحها إلى بارئها هناك عن عمر يناهز 61 عامًا، ووارى جثمانها الثرى إلى جوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم، التي لم تكن تعلم بخبر وفاته، وذلك بعد إخفاء أسرتها نبأ رحيله عنها تجنبًا لتدهور حالتها الصحية.

تفاصيل المكالمة الأخيرة لدلال عبدالعزيز

وودعت دلال عبد العزيز دنيانا بعد مشاركتها في بطولة مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عُرض في سباق دراما رمضان 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وقد توطدت علاقتها بالفنان عمرو سعد الذي جسد دور نجلها بحسب الأحداث، وأصبح واحدًا من المقربين لها خلال هذه الفترة.

وحينما اشتد المرض على دلال عبد العزيز في أيامها الأخيرة، طالبت الفنان حسن الرداد بالتواصل هاتفيًا مع عمرو سعد لرغبتها في سماع صوته، وبالفعل تواصلت معه هاتفيًا لتصبح هذه المكالمة هي الأخيرة في حياتها، وقد كشف سعد تفاصيل هذه المكالمة في تصريحات تليفزيونية له، قائلًا: «كلمتني بصعوبة بالغة وكانت بتنهج جامد، لكن حسيت إن حالتها بدأت تتحسن نوعًا ما، واتأثرت جدًا بهذه المكالمة».

عمرو سعد: دلال عبد العزيز صورت كامل مشاهدها في «ملوك الجدعنة»

وشدد عمرو سعد على انتهاء دلال عبد العزيز من تصوير مشاهدها بالكامل، وذلك بعد انتشار شائعة تزعم اضطرار المخرج أحمد خالد موسى لتقليص دورها بعد إصرارها على العودة لمصر.