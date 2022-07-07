مصرع سيدة وإصابة 9 أشخاص في حادث على طريق سفاجا - قنا «صور»

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين بإصابات متفرقة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 60 طريق «سفاجا - قنا»، وتم الدفع بعد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سفاجا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة 9 في حادث سيارة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 60 طريق «سفاجا - قنا»، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين، وجرى نقلهم لمستشفى سفاجا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مصرع وإصابة 52 شخصا في حادث بأسوان

وفي حادث آخر، لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 44 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس عند الكيلو 75 على طريق أبو سمبل أسوان، نتيجة تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة «ثلاجة».

وجرى استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.