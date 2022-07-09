مصرع 2 وإصابة 14 آخرين في حادث مروري بطريق سفاجا - قنا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» بطريق سفاجا - قنا، وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفي سفاجا المركزي، وإيداع الجثتان بمشرحة مستشفى سفاجا وتم تحرير محضر بالواقعة وجار المتابعة.

بلاغ لغرفة عمليات البحر الأحمر

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» بطريق سفاجا قنا، ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخصان وإصابة 14 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفي سفاجا المركزي، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

30 مصابًا في انقلاب أتوبيس بالطريق الدائري بالغردقة

في سياق منفصل، شهد طريق الغردقة الدائري حادث انقلاب «أتوبيس» بالطريق الدائري بالغردقة، وإصابة 34 شخصًا وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حادث الغردقة

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا بانقلاب «أتوبيس» تابع لإحدي شركات النقل الخاصة، بطريق الدائري الاوسط بمدينة الغردقة، قادمًا من مرسي علم ومتجها إلى القاهرة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف القريبة من موقع الحادث وتبين إصابة 34 شخصًا بإصابات متفرقة تراوحت بين خفيفة ومتوسطة وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.