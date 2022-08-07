انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الرابع بمعسكر باجوش في الإسكندرية

انطلق معسكر جامعة الإسكندرية في باجوش، اليوم الأحد، وتضمن فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للرياضات الشاطئية لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ومديرية الشباب والرياضة بمطروح، وتستمر فعالياته حتى 11 أغسطس الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

350 طالبا وطالبة من 21 جامعة مصرية

وقال الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إن المهرجان يشارك فيه 350 طالبا وطالبة من 21 جامعة مصرية، ويأتي في إطار المشروع القومي للياقة البدنية الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحث على اهتمام الشباب بممارسة الرياضة، وتحقيق التواصل الفعال الإيجابي بين الطلاب من خلال ممارسة الرياضة.

وأضاف «نبيل»، أن المهرجان يتضمن مسابقات في عدة ألعاب شاطئية، هي كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية، وألعاب ترويحية، وبعض المسابقات الترفيهية الأخرى.

الأنشطة الطلابية في جامعة الإسكندرية

جدير بالذكر أن جامعة الإسكندرية تهتم بالأنشطة الطلابية والتي تتنوع بين العلمية والرياضية والكشفية والفنية والاجتماعية والرحلات، بالإضافة إلى نشاط الأسر والقادة الاجتماعيين، ويتاح لجميع الطلاب المشاركة في تلك الأنشطة.

وتشجع سياسات الجامعة جميع الطلاب على ذلك، كما تقدم لهم الدعم اللازم، بالإضافة إلى توفير الجوائز للمسابقات التي تنظم في كل نشاط، كما تحرص الجامعة على المشاركة التنافسية في هذه الأنشطة على مستوى الجامعات المصرية والعالمية.