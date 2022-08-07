تقرير امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 - 2022 الدور الثاني

أدى اليوم 29571 طالبا وطالبة الامتحانات في 447 لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في 117 مادة امتحانية (107 مواد فترة أولى – 10 مواد فترة ثانية).

المتحانات تسير بصورة طبيعية

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

تحقيق الانضباط والنظام

وتابع الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية) من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة كافة غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكيد على مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بكافة المحافظات، كما وجه سيادته التعليمات لجميع السادة رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش التقليدي والإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، وأطمأن سيادته بعدم تسجيل أية حالات إشتباه اصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية اليوم.