«الهجرة» تستقبل «محمد ثروت»: أحد أهم علماء الأتّوثانية في العالم.. وفخر لمصر

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الدكتور محمد ثروت حسن، أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وواحد من أهم علماء علوم الأتّوثانية Attosecond، (أسرع ألف مرة من الفيمتو ثانية)؛ لبحث سبل الاستفادة من خبراته العلمية في خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

نموذج يحتذى به من المصريين بالخارج

من ناحيتها، رحبت وزيرة الهجرة، بالدكتور محمد ثروت حسن، أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن فخرها بما حققه من إنجازات عملية كبيرة جعلته ضمن أفضل علماء العالم في علوم الأتّوثانية، ويعد نموذجا يحتذى به من المصريين بالخارج الذين يتركون أثرا في مجالاتهم يستفيد منه العالم أجمع.

وأضافت مكرم، أنّنا سنقدم الدعم الكامل للدكتور محمد ثورت حسن، بما يضمن الاستفادة من خبراته وتجاربه العملية ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية، من خلال التشبيك من الوزارات والجهات المعنية بالملفات ذات الصلة، وفي هذا الإطار سيتم تنظيم ندوة علمية بأكاديمية البحث العلمي، للتعرف على رؤى الدكتور محمد ثروت في عدد من التحديات الحالية في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العملي، إلى جانب العمل على تنظيم مؤتمر علمي بجامعة زويل، لتعريف طلاب الجامعة بإنجازاته، والاستفادة من خبراته لتحفيز جيل جديد من الباحثين المصريين على الإبداع والابتكار.

مصر تمتلك فرصا كبيرة لركب التقدم من خلال التركيز على البحث العلمي

من ناحيته، أعرب الدكتور محمد ثروت حسن، أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن شكره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على دعمها للعلماء والخبراء المصريين بالخارج، وفتح مسارات جادة للتواصل المستمر معهم، ما يمثل فرصة حقيقة لمشاركة العلماء والخبراء المصريين بالخارج في بناء دولتنا الحديثة، والاستفادة من خبراتهم في المشروعات والخطط التي تعمل عليها الدولة في المرحلة الراهنة، مضيفا أنّ مصر تمتلك فرصا كبيرة لركب التقدم، من خلال التركيز على البحث العلمي في مجالات بعينها، تتوافق مع رؤية الدولة وأهدافها المستقبلية، واهتمام القيادة السياسية بقضايا تغير المناخ، وأبحاث المياه، وأيضا الغزل والنسيج.

وأضاف أنّه وفريقه البحثي استطاعوا تحقيق إنجاز علمي مهم وهو تحويل الميكروسكوب الإليكتروني رباعي الأبعاد، لرصد الحركة في زمن الأتّوثانية، واستطاعوا من خلاله التقاط صور وفيديوهات لحركة الإليكترونات لأول مرة في التاريخ داخل المادة، كما طور ليزر أتّوثانية، والذي يعتبر أسرع نبضات الليزر في العالم، حسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وأيضا تطوير المخلق الموجي لليزر الأتّوثانية، والذي استطاع من خلاله التحكم في حركة الإليكترونات داخل المواد العازلة كالزجاج وتحويلها لمواد موصلة.

يذكر أنّ الدكتور محمد ثروت حسن، أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، حصل على الدكتوراه من معهد ماكس بلانك بألمانيا 2013، في علوم الأتوثانية وعمل في جامعة كالتك مع احمد زويل في اخر الاعوام قبل رحيلة، كم اسس مجموعته البحثية الدولية عام 2017 بجامعة أريزونا والتي تضم مجموعة من الباحثين من دول كثيرة، و لديه العديد من الابحاث المنشورة في ارقى المجلات العلمية مثل سينس و نيتشر، كما حصل على العديد من الجوائز منهازمالة ماكس بلانك، جائزة منظمة كيك العالمية للمشروعات البحثية ومنحة منظمة جوردن مور الامريكية.