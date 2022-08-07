السعودية: اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى خرق خطير للقانون الدولي

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين الإسرائيليين، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدةً أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقم التوتر وتدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

السعودية تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى

وشددت وزارة الخارجية السعودية على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

استهداف تجمع لآليات عسكرية إسرائيلية

وأعلنت سرايا القدس، فى وقت سابق من اليوم، استهداف تجمع لآليات عسكرية إسرائيلية في أحراش منطقة كيسوفيم بقذائف هاون، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».