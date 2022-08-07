الخطوط الجوية السعودية تخفّض أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والدولية 40%

أعلن مدير شؤون التواصل المؤسسي في الخطوط السعودية، المهندس عبدالله الشهراني، صباح اليوم، تخفيض أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والدولية بنسبة 40%.

تخفيض أسعار تذاكر الرحلات الجوية في السعودية

وبحسب قناة «الإخبارية السعودية»، قال المهندس عبدالله الشهراني، إنّ الهدف الرئيسي من قرار تخفيض أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والدولية، يرجع إلى تمكين السياح داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، من الوصول إلى المناطق السياحية والاستمتاع بالأجواء الرائعة.

السعودية تدشن خدمات جديدة لجذب السياح

يذكر أنّ الخميس الماضي، انطلقت أولى رحلات الخطوط السعودية المباشرة إلى وجهتها الدولية الجديدة «زيورخ» في سويسرا بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، حيث تهدف الخطوط السعودية إلى تدشين وجهات جديدة لربط العالم بالمملكة وكذلك تقديم المزيد من الخيارات لضيوفها وتعزيز الموقع التنافسي على القطاع الدولي.