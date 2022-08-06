«الخارجية» السعودية تدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

إطلاق صواريخ على إسرائيل

وأطلق الجهاد الإسلامي في فلسطين أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل، في رد أوّلي على العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة أمس الجمعة، إلاّ أنّ نظام القبة الحديدية الدفاعي الصاروخي اعترض معظمها.

وسُمعت صفارات الإنذار في عدد من المدن الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استأنف بعد ذلك الضربات في ساعة متأخرة من مساء الجمعة مستهدفًا مواقع النشطاء.

وفي خطاب متلفز، في وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن إسرائيل نفذت عملية دقيقة لمكافحة الإرهاب ضد تهديد مباشر.