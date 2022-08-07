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وفاة والد المطربة بوسي عن عمر ناهز 85 عاما في الشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
01:46 م | الأحد 07 أغسطس 2022
بوسي ووالدها

بوسي ووالدها

توفي محمد شعبان، والد المطربة الشعبية بوسي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 85 عاما، داخل شقته في مدينة الزقازيق.

وتم إبلاغ أفراد الأسرة الذين قاموا برفقة الأهالي بتجهيز مراسم الدفن وتشييعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة في الزقازيق.

خلافات بين المطربة بوشي ووالدها

يشار إلى الفترة الأخيرة شهدت خلافات حادة بين بوسي ووالدها الراحل، بسبب عدم إنفاقها عليه، وكان آخر ظهور له الذي عبّر فيه عن فرحته بزواجها وقدم لها التهنئة.

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بقلم نظيمه البحرواي وسمر السيد