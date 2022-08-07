ابنة فيدل كاسترو تدافع عن جيمس فرانكو: يشبه والدي.. ولديه مهارة وجاذبية

بعد حالة الجدل التي صاحبت اختيار الفنان جيمس فرانكو لتجسيد شخصية الزعيم الثوري الكوبي فيدل كاسترو، في فيلم «Alina of Cuba»، خرجت ألينا فرنانديز ابنة الزعيم الراحل، والتي تدور أحداث الفيلم حول حياته، موضحة تأييدها لاختيار الممثل الأمريكي، قائلة: «جيمس فرانكو لديه تشابه جسدي واضح مع فيدل كاسترو، وذلك بالإضافة إلى مهاراته وجاذبيته».

وأثار اختيار جميس فرانكو لدور «كاسترو» غضب عدد من الفنانين في هوليوود، من بينهم الممثل الكولومبي جون ليجويزامو، الذي انتقد اختياره لأنه ليس لاتينيا على حد تعبيره.

ويضم فريق عمل الفيلم آنا فيلافيني التي تجسد شخصية «ألينا فرنانديز» ابنة كاسترو، بينما تقوم ميا مايسترو بدور والدة ألينا، ناتاليا ريفويلتا، بجانب عدد من الممثلين منهم آلانا دي لا روزا، وماريا سيسيليا بوتيرو، ووهاردينج جونيور.

ألينا فرنانديز: اختيار الممثلين في «Alina of Cuba» مذهل

وتحدثت ألينا فرنانديز عن اختيار الممثلين في فيلم «Alina of Cuba»، الذي يحمل توقيع المخرج ميجيل باردم، «أجد أن اختيار الممثلين مذهل»، متابعة: «أنا فيلافيني موهوبة بشكل غير عادي، وليس فقط كممثلة لكنها أيضًا مغنية ومؤدية رائعة، وعلى يقين من أن ميا مايسترو، الممثلة التي أحبها، ستفهم وتفسر (ناتي) والدتي، بطريقة فريدة ولا أطيق الانتظار حتى أراها تبني شخصيتها»، وفقا لما نشره موقع «ديد لاين».

وكشفت «فرنانديز» التي تعتبر مستشارة للسيرة الذاتية بالفيلم، «سيكون باقي الممثلين مفاجأة رائعة لجميع الجماهير، لقد عمل صانعو الفيلم كثيرا، ولا يمكنني أن أكون أكثر امتننا لهم لاختيارتهم الشاملة».

منتج الفيلم: الهجوم على جيمس فرانكو يفتقر إلى مضمون واقعي

ومن جانبه، رد رد منتج الفيلم جون مارتينيز أوفيلان، على انتقدات «ليجويزامو»، قائلا: «أريد أن أشير إلى أن تعليقاته غريبة، فهي هجوم أعمى وتفتقر إلى أي مضمون واقعي».