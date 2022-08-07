الحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء لإخماد حريق مخبز الوراق

سيطرت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل مخبز بمنطقة الوراق، دون إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

إخطار لقسم الوراق

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الوراق، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية بنشوب حريق داخل إحدى المخابز بدائرة القسم، دون وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

الدفع بسيارات إطفاء

على الفور وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين حال وجود إصابات أو حالات اختناق.

التحقيق في الواقعة

وتمت عملية التبريد بعد إخماد الحريق لمنع تجدد اشتعاله مرة أخرى، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحريق.