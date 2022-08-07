السيطرة على حريق نشب في منزل دون خسائر بشرية بوسط العريش

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في أحد المنازل بوسط مدينة العريش صباح اليوم.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات مطافي إلى موقع الحريق، بالقرب من سوق السمك، وذلك بعد اتصال أحد الأهالي، وتمت السيطرة على الحريق، دون خسائر بشرية.

صاحب المنزل متغيب منذ شهور

وقال محمد مصباح، أحد الأهالي، إن المنزل خال من السكان، ومالكه من أبناء الصعيد المقيمين في مدينة العريش، ومتغيب في منذ 3 شهور.

وأضاف «مصباح» أنه والأهالي شاهدوا النيران تخرج من المنزل المغلق، وأبلغ الشرطة التي تدخلت سريعا وسيارات الحماية المدينة، وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وأفاد مصدر بالحماية المدنية، بأن الحريق لم يسفر عن تعرض أي شخص للإصابة، بينما تعرض بعض الأثاث للتفحم نتيجة النيران.

انتقال فريق من مجلس مدينة العريش إلى موقع الحادث

وانتقل فريق من مجلس مدينة العريش إلى موقع الحادث، كما قام مسؤولوا الصيانة بشركة الكهرباء بالمدنية بفصل التيار عن المنزل.

وجار التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث، وإذا ما كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.