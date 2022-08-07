حريق هائل داخل عصارة عسل أسود في أبو تشت بقنا دون إصابات

التهمت النيران، صباح اليوم الأحد، عصارة قصب لإنتاج العسل الأسود بقرية السعادوة التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، دون إصابات بشرية، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بحريق في عصارة قصب

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بنشوب حريق داخل عصارة قصب بقرية السعادوة بمركز أبوتشت.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين بحسب الحماية المدنية والأهالي، أن الحريق نشب في خزين القصب والعصارة على مساحة قيراط ونصف، وأن هذه العصارة ملك ورثة شخص يدعى «عبدالفتاح جيلاني».

السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية

وتمت السيطرة على الحريق بعدما التهمت مصاص القصب والعصارة، دون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.