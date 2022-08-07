آخر قرارات التصالح في مخالفات البناء.. مناشدة المواطنين إكمال الورق

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن آخر قرارات التصالح في مخالفات البناء، إذ ناشدت محافظة القاهرة المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح في مخالفات البناء قبل نهاية مارس قبل الماضي، بضرورة الانتهاء من الإجراءات الخاصة واستكمال الأوراق المطلوبة حتى يتمّ البت في طلبات التصالح وتقنين الوضع لمخالفات البناء، وحذرت محافظة القاهرة من أي تأخير في استكمال المستندات المطلوبة من قبل المواطنين، إذ يحول ذلك دون فحص طلب التصالح والبت فيه بالقبول أو الرفض ويكون تأثيره سلبيًا على طلب التصالح.

التصالح في مخالفات البناء

وفيما يتعلق بآخر قرارات التصالح في مخالفات البناء اتخذت محافظة القاهرة عدد من الإجراءات لتسيير خطوات التصالح وتقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قيادات المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم اللجان الفنية والأمانة الفنية بأحياء العاصمة لسرعة إنجاز الملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، مع العمل على رصد كل المشكلات التي تواجه اللجان الفنية في أداء عملها حتى يتمّ التغلب عليها وإنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء.

زيادة عدد لجان الفحص

وأوضح محافظ القاهرة أهمية التنسيق مع نقابة المهندسين خلال الفترة الراهنة لزيادة عدد لجان الفحص وحصر المعوقات بهذا الشأن وتذليلها، مع استمرار متابعة نواب المحافظ ورؤساء الأحياء لأعمال اللجان الفنية وتقديم أي دعم لها، مع التنبيه على كل من تقدم بطلب تصالح بضرورة متابعة عمل اللجان وإرسال الأوراق المطلوبة حتى يتسنى الانتهاء من خطوات التصالح وتقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

رفض التصالح

ومن الضوابط التي أقرّها قانون التصالح أنَّه في حالة رفض التصالح أو عدم سداد 25 % على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوم من الموافقة على طلب التصالح يصدر قرار بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية تجاه البناء المخالف.