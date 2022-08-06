تعليم القاهرة: درجات تنسيق الثانوية العامة مستمرة دون تعديل

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، قبل قليل، أن كل ما يتردد عن تعديل تنسيق القبول بالثانوية العامة 2022، غير دقيق، وأن تنسيق القبول بالثانوية العامة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية كما هو، ولم يتم خفض الدرجات حتى الآن.

تنسيق القبول بالثانوية العامة دون تعديل

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فى بيان لها اليوم السبت، إلى أن تنسيق التقديم للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023 كما هو، حتى الآن، دون تعديل، بحد أدنى 240 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوية العامة بـ40 درجة.

تعليم القاهرة تناشد أولياء الأمور تحري الدقة

وناشدت مديرية التربية والتعليم أولياء الأمور تحري الدقة فيما يتعلق بمسألة تنسيق الثانوية العامة من مصادر المعلومات الرسمية والموثوقة، وأكدت أن المصدر الوحيد هو مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وموقعها الرسمي، وليس أي جهة أخرى.