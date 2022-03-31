عاجل .. مصرع شخصين وإصابة 8 في انقلاب سيارة أعلى محور روض الفرج

لقي شخصين مصرعهما وأُصيب 8 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور روض الفرج، ونقلت الجثتين والمصابين إلى المستشفى، وجار رفع حطام الحادث لتسيير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى محور روض الفرج، وبالانتقال تبيّن انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور روض الفرج، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.

ورجحت المعاينة الأولية للحادث أنّ السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة وراء الحادث، ونقلت الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، بينما نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، ورفع رجال المرور حطام الحادث لتسيير الحركة المرورية، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب أتوبيس مدرسة محور جوزيف تيتو

وفي سياق آخر، شهد محور جوزيف تيتو، انقلاب أتوبيس خاص بإحدى المدارس الدولية بمنطقة النزهة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بين التلاميذ.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات شرطة النجده بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث مروري بمحور جوزيف تيتو، وبالانتقال تبيّن انقلاب أتوبيس خاص بإحدى المدارس الدولية بمنطقة النزهة، وعلى الفور جرى التأكد من سلامة التلاميذ، ورفع حطام الأتوبيس وتسيير الحركة المرورية، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.