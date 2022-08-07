مايك تايسون يهاجم مسلسل عن حياته: سرقوا قصتي ولم يدفعوا لي المال

حالة واسعة من الغضب يعيشها الملاكم الأمريكي مايك تايسون، وذلك بعد قيام شركة «Hulu» للبث الإلكتروني بإنتاج مسلسل عن حياته دون إذنه أو الحصول على حقوق تحويلها إلى عمل فني، وفقا لما أعلنه في تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «لقد سرقوا قصتي ولم يدفعوا لي المال».

وفتح مايك تايسون النار على منصة البث الإلكتروني الشهيرة، في البيان الذي نشره على حسابه، «لا تدع Hulu تخدعك، أنا لا أؤيد قصتهم عن حياتي، نحن لسنا في عام 1822 إنه عام 2022، بالنسبة للمديرين التنفيذيين في الشبكة أنا مجرد شخص يمكنهم بيعه في المزاد العلني»، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

مايك تايسون: أنا شخص يمكنه بيعه في المزاد العلني بالنسبة لشبكة «Hulu»

وأشاد «تايسون» في منشور آخر نشره على نفس منصة التواصل الاجتماعي، برئيس بطولة القتال غير المحدود، دانا وايت، لرفضه الترويج للمسلسل، قائلا: «حاولت الشبكة يائسة أن تدفع لأخي دانا وايت الملايين دون أن يقدموا لي دولارًا للترويج للعمل الذي يقدم قصة عن حياتي، لقد رفض ذلك لأنه يكرم الصداقة ويعامل الناس بكرامة، لن أنسى أبدا ما فعله من أجلي مثلما لن أنسى أبدا ما سرقه هولو مني».

فريق مسلسل «Mike»: أردنا نروي قصة غير منحازة

ومن جانبها، تحدثت كارين جيست، قائدة القيادة الإبداعية بالمسلسل، «أردنا فقط أن نروي قصة غير منحازة وأن نجعل الجمهور يقرر ما يفكرون به أو يشعرون به»، متابعة: «تحدي ما يعتقد الناس أنهم يعرفونه عن مايك وآمل أن يبتعدوا عن السلسلة بأي شيء آخر يفكرون فيه، سواء كنت تحبه أو تكرهه كان هذا الهدف الأساسي أثناء قيامنا بصياغة القصة».

من المقرر أن يبدأ عرض «Mike» في 25 أغسطس على شبكة «Hulu»، من تأليف ستيفن روجرز، وبطولة تريفانتي رودس، راسل هورنسبي، هارفي كيتل ولورا هارير ولي يوبانك.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها بطل الوزن الثقيل المنصة الإلكترونية، في مسلسل السيرة الذاتية، حيث هاجمها في منشور بعد الإعلان عن المشروع، في فبراير 2021، قائلا: «إعلان Hulu عن عمل مسلسل صغير غير مصرح بها من قصة تايسون بدون تعويض، على الرغم من أنه أمر مؤسف، ليس مفاجئًا، هذا الإعلان في أعقاب الفوارق الاجتماعية في بلدنا هو مثال رئيسي على كيف أدى جشع شركة Hulu إلى هذا الاختلاس الثقافي لقصة حياة تايسون».

وتابع: «إن إصدار هذا الإعلان خلال شهر التاريخ الأسود يؤكد فقط اهتمام Hulu بالدولار على احترام حقوق القصة السوداء، يجب أن تكون هوليوود أكثر حساسية للتجارب السوداء خاصة بعد كل ما حدث في عام 2020».