شقيقة عزت أبو عوف تكشف كواليس تركه للطب من أجل الفن: الـ4m السبب

لم تكن كليات القمة وحدها الحلم الأساسي لعدد من الفنانين، وعلى الرغم من تفوقهم الدراسي وتخرجهم من كليات الطب والهندسة، إلا أنهم قرروا الابتعاد عن مهنتهم الأساسية والاتجاه إلى الفن، وتصدرت صورهم على الملصقات الدعائية للأفلام وأسمائهم على تترات المسلسلات .

الفنانون منهم من قرر أن يترك مهنة الطب والهندسة للأبد، من أجل الفن بعد أن قضوا سنوات طويلة من الدراسة داخل تلك الكليات، ومن هؤلاء الفنانين، الفنان عزت أبو عوف، دخل كلية الطب، من أجل إرضاء والده خاصة أنه كان يريد إرضاء والده بأي طريقة، وتخصص في مجال طب النساء والتوليد، إلا أنه لم يكمل مسيرته المهنية لحبه الشديد للموسيقى فاتجه نحو التلحين وشكل مع شقيقاته فرقة غنائية، أطلق عليها فرقة 4M ثم اتجه بعدها إلى التمثيل.

ميرفت أبو عوف تتحدث عن شقيقها

وتحدثت ميرفت أبو عوف، شقيقة الفنان عزت أبو عوف، عن سبب دخول شقيقها كلية الطب ثم اتجاه إلى التمثيل قائلة، «عزت كان لديه ميول فنية منذ كان في الدراسة، حيث أنه كان مُهتم بالموسيقي وأثبت نفسه في جميع التدريبات الخاصة بالمدرسة، قبل دخوله إلى الكلية، ولكنه كان يذاكر وقت الثانوية العامة من أجل إرضاء والدي، فقد كان يري فيه الطبيب الناجح المشهور، وبالفعل نفذ أوامر والده والتحق بكلية الطب قسم النساء والتوليد.

وأضافت ميرفت أبو عوف لـ «الوطن»: «شقيقي ظل يعمل بمهنة الطب لمدة عامين مع دكتور شريف جوهر، ولكنه قرر أن يترك المهنة بعدما نجحت الفرقة الغنائية 4m، وقتها قرر أنه من الصعب الجمع بين المهنتين في الوقت ذاته، ورغم أنه اتجه إلى الفن ولكنه لم يندم يوماً ما على أن يسلك تلك المهنة، بالعكس كان يُدين بالفضل لوالدي لأنه كان السبب وراء ذلك».

نصيحة شقيقة ميرفت أبو عوف للجمهور

ووجهت ميرفت أبو عوف نصيحة لكل من لم يحصل على مجاميع مرتفعة بالثانوية العامة قائلة، «لا يهم المجموع بقدر ما يهم أن تحصل على شهادتك كاملة ثم تتجه لتفعل ما تحبه، عزت شقيقي كان لأخر يوم يمارس الطب مع أقاربه من خلال الاستشارات الطبية، كما أن الدراسة سهلت عليه تجسيد دور الطبيب في أي عمل فني، فدائما سوف تكسب وتكتسح لو أنت موهوب، فبالتأكيد الدراسة سوف تفيدك في أي مكان عمل ».