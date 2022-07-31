حسين فهمي يتذكر عزت أبو عوف بمقطع فيديو أرشيفي

علاقة صداقة جمعت بين الفنان حسين فهمي، والفنان الراحل عزت أبو عوف، منذ دخوله الثنائي الوسط الفني، وتذّكر الفنان حسين فهمي صديقه بنشر فيديو لأحد الاستعراضات الكوميدية، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

حسين فهمي ورسالته لـ عزت أبو عوف

وعلق الفنان حسين فهمي على الفيديو قائلًا: «أحد الاستعراضات الكوميدية لتقليد الفنان الراحل عزت أبو عوف وفرقه m4»، وتوالت عليه التعليقات من الجمهور، حيث جاء في إحداها: «حسين فهمي دايمًا متألق ووسيم»، وتعليق آخر: «والله العظيم عسل الله على جمال زمان».

رحيل عزت أبو عوف

ينتمي عزت أبو عوف إلى عائلة فنية بامتياز، فهو ابن الموسيقار الشهير أحمد شفيق أبو عوف، ووالد المخرجة مريم أبو عوف، وشقيق الممثلة مها أبو عوف، وتعرض لأزمات نفسية وصحية عقب وفاة زوجته فاتيما عام 2015، وتأثرت صحته بشدة وتعرض لوعكة صحية خضع على أثرها لعملية قلب مفتوح، ونقل لوحدة العناية المركزة في المستشفى عدة مرات، قبل أن توافيه المنية في شهر يوليو 2019.

حسين فهمي ومهرجان القاهرة

من ناحية أخرى، يستعد الفنان حسين فهمي للمشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي، حيث شغل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وقال في تصريحات تلفزيونية إنه حريص على أن يجمع المهرجان بين السينما العربية والأجنبية والآسيوية، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الكثير من النجوم في دول العالم ليتواجدوا في المهرجان، قائلًا: «أنا كلمت ناس كتيرة وإن شاء الله يكون عندنا شكل كويس هنعلن عنه، وإحنا بنحضر لدورة أطمح أن تكون متميزة على جميع الأصعدة رغم كل التحديات».