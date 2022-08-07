السيطرة على حريق في محل تجاري بسفاجا دون خسائر بشرية «صور»

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في أحد المحلات التجارية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، قبل امتداده إلى باقي المحلات الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حريق محل في سفاجا

تلقت أجهزة مدينة سفاجا بلاغا بنشوب حريق في أحد المحلات التجارية، اليوم الأحد، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المحلات المجاورة، كما انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ولم يتبين وجود إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وجار المتابعة لمعرفة ملابسات الحادث.

السيطرة على الحريق دون إصابات

وأكد مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أنه لا توجد أي إصابات بشرية، وجار معاينة مكان الحادث لمعرفة سبب الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية ومعرفة ملابسات الحادث، وتم عمل محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.