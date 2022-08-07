أندرو محسن عن دلال عبد العزيز: تركت أعمالًا مهمة سيشهد عليها التاريخ

رغم مرور عام كامل على رحيلها، إلا أنها ما زالت أيقونة الفن في مصر والوطن العربي، وبغيابها افتقد الوسط الفني واحدة من أهم نجماته، الفنانة دلال عبد العزيز، التي يحل اليوم ذكرى مرور عام كامل على رحيلها.

دلال عبد العزيز أيقونة الفن المصري

بدأت الفنانة دلال عبد العزيز اكتشاف ذاتها من جديد، قبل سنوات قليلة من رحيلها، من خلال دور الأم، والجدة، والصديقة، فكانت تتقمص كل شخصية تجسدها، حتى أن كثير من جمهورها اعتبروها الفنانة الأقرب في أدائها لكل أم مصرية.

أندرو محسن يتحدث عن دلال عبد العزيز

ومن جانبه قال الناقد أندرو محسن عن الفنانة دلال عبد العزيز: «في الفترة الأخيرة بعد مسلسل سابع جار أعيد اكتشافها من جديد، فكانت تظهر في أدوار مختلفة، وأعطاها عدد من المخرجين مساحة تمثيلية مهمة، أظهرت من خلالها أنها ممثلة موهوبة محترفة، ولم تتوقف عند هذا الحد ولكن بدأت مرحلة الانتشار في حياتها ولكن في سن متقدمة».

دلال عبد العزيز والأدوار الكوميدية

وعن تقديمها أدوار كوميدية خلال مشوارها الفني قال: «لفتت الفنانة دلال عبد العزيز الأنظار لها، وأظهرت مدى قوتها في الكوميديا، مثل دورها في فيلم قلب أمه، وفيلم البدلة مع تامر حسني، حيث أنها قدمت كوميديا ملحوظة في تلك الأفلام، ووجودها يعتبر إضافة كبيرة لأي عمل».

وتابع حديثه قائلًا: «مع الأسف الشديد بعد وفاتها افتقد الوسط الفني دور الأم والزوجة في تلك المرحلة العمرية، لم نجد لها بديلًا، ومن حسن الحظ أنها صورت عملين تم عرضهما بعد وفاتها، كي نشاهد أعمالًا لها بعد رحيلها، رغم أن كل ما تركته خلال مشوارها الفني مهم، وسيشهد عليه التاريخ».