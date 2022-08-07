رسالة إيمي سمير غانم لوالدتها دلال عبد العزيز في ذكرى وفاتها

بكلمات حزينة ومؤثرة، تحدثت الفنانة إيمي سمير غانم عن والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، حيث يحل اليوم ذكرى رحيلها الأولى، بعد أن توفت العام الماضي بعد صراع مع فيروس كورونا.

إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدتها

ونشرت إيمي سمير غانم صورة لوالدتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة، «حبيبتي يا مامي ربنا يرحمك و يرزقك السعادة في الجنة أنتي وبابي، أنتو في قلبي و أحلامي كل يوم، نرجوا الفاتحة».

تعليقات الجمهور لـ إيمي سمير غانم

توالت التعليقات من الجمهور على منشور إيمي سمير غانم، حيث تمنى الجميع لها الرحمة والمغفرة وأن يدخلها فسيح جناته، وجاءت أحد التعليقات كالآتي، «الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة».

وتعليق آخر «ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا وارحم أمواتنا جميعا يارب العالمين تعيشي وتفتكري يا حبيبتي»، وتعليق آخر «الله يرحمهم برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته».

أخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز

ويحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة دلال عبد العزيز، حيث أنها رحلت عن عالمنا منذ عام بعد إصابتها بفيروس كورونا، وقد غيّب الموت الفنانة دلال عبدالعزيز، يوم 7 أغسطس 2021، متأثرة بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

ولكنه توافق في نفس اليوم عرض أحدث أعمالها الفنية «تسليم أهالي» بالسينمات مع ابنتها الفنانة دنيا سميرغانم، وتجسّد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز خلال فيلم «تسليم أهالي» دور موظفة في أحد المصالح الحكومية، وتقع في قصة حب مع الفنان بيومي فؤاد، وتنشأ بينهما العديد من المواقف الكوميدية خلال هذه العلاقة.