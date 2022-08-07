التعليم العالي تعلن بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الخميس المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022 وذلك وفقًا للحد الأدنى التالي:

• الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475 طالبًا.

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220 طالبًا.

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063 طالبًا.

• إجمالي عدد الطلاب: 117758 طالبًا.

تعليمات مهمة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني

• القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.

• يتمّ تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كل الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرّتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

• سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة 5 أيام.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

يتمّ فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

يُشار إلى أنَّه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الالكتروني

- التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يسجل الطالب رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكّن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت.

تعليمات هامة للطلاب

- سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- الموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).