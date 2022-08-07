 تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2022.. حد أدنى موحد للكليات

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2022 أهم ما يشغل بال أولياء الأمور والطلاب، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة، ويجرى حالياً الاستعداد لتنسيق الكليات للعام الدراسي الجديد، حيث أكدت وزارة التعليم العالي أنها حريصة على التواصل الكامل مع الجامعات للوقوف على الاستعدادات النهائية للتنسيق.

ويبدأ تنسيق الجامعات الخاصة 2022 بعد تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية مباشرة، بحسب الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، موضحاً أنه لم يتم تحديد الحد الأدنى للتنسيق.

مرحلة مستقلة لتنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأضاف «الغر» لـ«الوطن»، أن نظام القبول بالجامعات الخاصة هو القبول الحر وغالبية الجامعات ألغت اختبارات القبول، لافتاً إلى أن المصروفات في اتجاه للتخفيض بسبب سوق المنافسة بعد افتتاح عدد من الجامعات الأهلية.

وتنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022 له مرحلة مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية، بحسب ما أعلنه الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، موضحاً أن التنسيق يكون بذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة، ويقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب.

وأضاف «عبدالغفار» في بيان سابق له، أن الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة 2022 سيكون بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية، من خلال تطبيق نظام العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المُتقدمين للالتحاق بهذه الجامعات.

أسماء الجامعات الأهلية 2022

- جامعة المنصورة الأهلية.

- جامعة المنوفية الأهلية.

- جامعة بنها الأهلية.

-جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

-جامعة الزقازيق الأهلية.

- جامعة قنا الأهلية.

- جامعة أسيوط الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

- جامعة حلوان الأهلية.

- جامعة الإسكندرية الأهلية.

- جامعة بني سويف الأهلية.

- جامعة المنيا الأهلية.

الهيكل الأكاديمي للجامعات الأهلية

أكدت الوزارة، أنه تم الموافقة على الهياكل الأكاديمية والإدارية للجامعات الأهلية الجديدة حيث يتم تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجامعة، النائب الأول هو نائب أكاديمي يشرف على عمداء القطاعات الثلاثة (الطبية، الهندسية، الأدبية والإنسانية)، ونائب رئيس الجامعة للابتكار والتوظيف، ونائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي، ويمكن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات الدولية، وخبراء الصناعة والمجالات المهنية المختلفة من ذوي الخبرة المُتميزة.