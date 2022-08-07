تنسيق الكليات 2022.. «التعليم العالي» تحدد قواعد ترتيب الرغبات

تنسيق الكليات 2022، أهم ما يشغل بال أولياء الأمور والطلاب عقب إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2022، لذلك أعلنت وزراة التعليم العالي أهم القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات في الكليات، موضحة أن ترتيب الرغبات يتم إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

تنسيق الكليات 2022.. ضرورة اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول

وبشأن تنسيق الكليات 2022 وقواعد ترتيب الرغبات، شددت الوزارة في بيان لها، على الطالب بضرورة اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه، موضحة أنه يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

تنسيق الكليات 2022.. يمكن للطالب تعديل رغباته

وأكدت على أنه يمكن للطالب تعديل رغباته عند التنسيق للكليات 2022 خلال فترة التسجيل المحددة له عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب، ويتعرف الطالب على الكلية المرشح لها بالدخول مرة أخرى على الموقع لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المُعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة كثفت من استعداداتها لأعمال تنسيق الكليات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحاً أنه سيتم فتح برامج جديدة ومميزة في كلية الآداب تواكب احتياجات سوق العمل.