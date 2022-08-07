توقعات تنسيق الجامعات الحكومية 2022 علمي رياضة.. تعرف على التفاصيل

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية من المقرر أن تنطلق خلال 72 ساعة، ومن المتوقع أن يكون الثلاثاء هو موعد انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، لافتًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن 11 أغسطس هو آخر موعد لأداء اختبارات القدرات ولن يتم تأجيل موعدها مرة أخرى.

وعن تنسيق الجامعات الحكومية 2022 علمي رياضة، قال المصدر إن التوقعات تشير إلى ارتفاع الحد الأدنى للقطاع الهندسي ليتخطى 80%.

تنسيق الجامعات الحكومية 2022 علمى رياضة

التوقعات تشير إلى تقليل فرص نزول كليات الهندسة للمرحلة الثانية، عقب انتهاء تنسيق المرحلة الأولى، فوفقا للبيان الإحصائي الصادر من وزارة التربية والتعليم، نجد أن من حصلوا على 80% فما فوق هم 21211 طالبًا وطالبة، ومقارنتهم بنسب أعداد الطلاب المقرر التحاقهم بكليات الهندسة البالغ عددهم نحو 17500 طالب، فعلى أساس ذلك، متوقع النزول بالحدود الدنيا لكليات طلاب علمي رياضة.

وتستعرض «الوطن» كليات علمي رياضة، وفقًا لموقع تنسيق الكليات الرسمي:

هندسة الفيوم.

هندسة بني سويف.

هندسة إلكترونية المنوفية.

هندسة أسوان.

هندسة جنوب الوادي.

هندسة المنيا.

هندسة أسيوط.

هندسة الطاقة أسوان .

حاسبات ومعلومات الأقصر.

حاسبات ومعلومات الزقازيق.

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان.

طب بيطري الوادي الجديد.

تنسيق الجامعات الحكومية