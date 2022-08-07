محمد فريد قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 353 لسنة 2022، بتكليف الدكتور محمد فريد صالح، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 7 أغسطس 2022.

وعُين الدكتور محمد فريد صالح رئيسل لمجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017، وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017.

السيرة الذاتية لـ«فريد»

ويشغل الدكتور فريد حاليا منصب رئيس الاتحاد اليورواسيوي للبورصات بالانتخاب، وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، وعضو مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية.

فيما شغل الدكتور محمد فريد منصب رئيس اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من إبريل عام 2019، حتى إبريل عام 2021.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد محمد صالح تولى رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ عام 2017، وتقلد عدة مناصب أخرى منها نائب رئيس البورصة في الفترة من أكتوبر 2010 وحتى أكتوبر 2011، والعديد من المناصب الأخرى من بينها:

- رئيس مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID).

- عضو بمجلس إدارة اتحاد البورصات العربية (AFCM).

- رئيس لجنة الأسواق الناشئة باتحاد البورصات العالمية (WEF).

- رئيس إتحاد البورصات اليورو آسيوية (FEAS).

- عضو بمجلس إدارة اتحاد البورصات الافريقية (ASEA)- عضو بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.

الخلفية العلمية والأكاديمية:

وحصل «فريد» على بكالوريوس العلوم في التجارة الخارجية والاقتصاد من كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان في يونيو 1999، ثم درجة ماجستير إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) - من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الفترة من نوفمبر 1999- أبريل 2002.

كما حصل على درجة الماجستير في العديد من التخصصات، وماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل جامعة يورك في المملكة المتحدة، وماجستير العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل كلية بايز لإدارة الأعمال جامعة لندن، والدكتوراه في مجال اقصاديات التمويل من جامعة كاردييف بالممكلة المتحدة.

واجتاز «فريد» بعض البرامج في مجال الاستثمار، منها البرنامج المتخصص للاستثمار في الاقتصاد التحليل جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، والبرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر يو سي بيركلي الولايات المتحدة.

الخبرات العملية

وشغل «فريد» عددا من المناصب، منها:

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

- شركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية من نوفمبر 2011 إلى يوليو 2017.

- مستشار لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر، البنك الدولي، مصر من يوليو 2013 إلى يوليو 2016.

- نائب رئيس مجلس الإدارة البورصة المصرية، من أكتوبر 2010 إلى أكتوبر 2011.

- خبير أول اقتصاديات التمويل ورئيس وحدة سوق المال، المكتب الفني للوزير، وزارة الاستثمار من يوليو 2004 إلى سبتمبر 2010.

- خبير اقتصادي - المكتب الفني للوزير، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من سبتمبر 1999 إلى سبتمبر 2002.