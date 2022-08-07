تنسيق الكليات 2022.. تعليمات مهمة بشأن القبول بالجامعات

تنسيق الكليات 2022.. يشغل تفكير أولياء الأمور والطلاب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وعلى أساس ذلك حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من القواعد المهمة، موضحة أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها.

تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

ونوهت الوزارة إلى أنه سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

مواعيد إدخال أو تعديل الرغبات

وأكدت الوزارة أنه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة، لافتة إلى أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني هي معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.