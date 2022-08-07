نظام الرسوب في الثانوية العامة 2022.. «التعليم» توضح

نظام الرسوب في الثانوية العامة 2022 من أكثر الكلمات بحثاً علي مؤشر البحث جوجل من جانب أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، وخاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 واعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نظام الرسوب في الثانوية العامة 2022.. 3 ملاحق أو أكثر

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام الرسوب في الثانوية العامة 2022، مشيرًا إلى أنَّ الطالب الذي لم يستطع الحصول علي نسبة النجاح في 3 مواد أو أكثر، سيكون مضطرًا لإعادة السنة في هذه المواد.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ من يحصل على 3 ملاحق أو أكثر يبقى للإعادة العام الدراسي المقبل 2022-2023، في نفس المواد الراسب فيها فقط، التي لم يحقق فيها نسبة النجاح، على أن يحصل على الدرجات الفعلية في ذات المواد عندما يؤدي فيها الامتحانات السنة المقبلة، لكن لن يستطيع أداء الامتحانات مرة ثانية في أي مادة نجح فيها خلال هذا العام.

الرسوب في امتحانات الدور الثاني إعادة

وأشار المصدر، إلى أنَّه بالنسبة للطلاب الذين يحصلون علي ملحق في مادة واحدة أو أثنين يمكنه دخول الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2022، وإذا رسب في أي مادة، يبقي للإعادة إلي العام المقبل بالدرجة الكاملة، ولا يحق له دخول الامتحان السنة المقبلة في أي مادة نجح فيها هذا العام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إحصائية بطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2023 وهي كالتالي:-

- بلغ عدد طلاب الثانوية العامة 709 آلاف و867 طالبًا وطالبة.

- بلغ عدد طلاب الثانوية شعبة علمي علوم 330 ألفًا و874 طالب وطالبة.

- بلغ طلاب الثانوية شعبة علمي رياضة 98 ألفًا و910 طلاب وطالبة.

- بلغ عدد طلاب الثانوية العامة في الشعبة الأدبية 259 ألفًا و961 طالب وطالبة.

- بلغ عدد طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين 1,796 طالب.

- بلغ عدد طلاب الثانوية العامة بمدارس الدمج 2,222 طالب.

- بلغ عدد طلاب الثانوية العامة بمدارس النيل 163 طالبًا.

- بلغ عدد طلاب الثانوية العامة المكفوفين 250 طالبًا.