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نتيجة الثانوية العامة 2022

ما موعد نتيجة الدور التاني لامتحانات الدبلومات الفنية 2022؟.. «التعليم» تجيب

كتب:

أميرة فكري
01:27 م | الأحد 07 أغسطس 2022
الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني

الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني

موعد نتيجة الدور التاني للدبلومات الفنية 2022، من أكثر الكلمات بحثاً على مؤشر البحث من قبل طلاب الدبلومات الفنية لجميع التخصصات (صناعي وتجاري ورزاعي وفندقي)، خاصة مع قرب انتهاء موعد انتهاء امتحانات الدور التاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023. 

موعد نتيجة الدور التاني للدبلومات الفنية 2022 

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لم يتم تحديد موعد نتيجة الدور التاني للدبلومات الفنية 2022، خاصة أن الامتحانات لم تنتهي بعد، مؤكدًا سيرها بصورة منتظمة ودون أي مشاكل أو معوقات.  

ومن جانب آخر، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه أدى اليوم 29571 طالبًا وطالبة الامتحانات في 447 لجنة بجميع التخصصات «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، وذلك في عدد 117 مادة امتحانية (107 مواد فترة أولى – 10 مواد فترة ثانية).

«التعليم»: الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لهم لأداء الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

وقال الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات بوازرة التربية والتعليم، إنه من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة وكافة غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، يتم متابعة أعمال الامتحانات للتأكيد على مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة، وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بجميع المحافظات.

كما وجه «عمارة»، تعليمات لجميع رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش التقليدي والإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، وأطمأن على عدم تسجيل أية حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية اليوم.

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