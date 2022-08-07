فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية «دور ثان» في الجيزة اليوم

قال أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنّ الإدارات التعليمية تبدأ اليوم تلقي قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية «الدور الثاني»، عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

تظلمات الدور التاني للشهادة الإعدادية 2022

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في بيان عنه اليوم الأحد، أنّه جرى فتح باب التقديم لتلقي تظلمات شهادة الدور التاني للصف الثالث الإعدادي من اليوم لمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة.