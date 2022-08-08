إغلاق كورونا يقطع الطريق على 80 ألف سائح في هاينان الصينية.. عالقون بالمدينة

تقطعت السبل بنحو 80 ألف سائح في منتجع سانيا الشهير بجزيرة هاينان الاستوائية الصينية بعد أن أعلنت السلطات إجراءات إغلاق لوقف تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

تعليق وسائل النقل العام وتقييد التحركات داخل المدينة

وقالت السلطات الصينية إنه تم تعليق وسائل النقل العام وتم تقييد التحركات داخل المدينة في وقت مبكر، حيث طلب من من السياح الذين تقطعت بهم السبل البقاء لمدة سبعة أيام واجتياز خمسة اختبارات لفيروس كورونا قبل المغادرة، وقال نائب رئيس البلدية هي شيجانج إن نحو 80 ألف سائح لا زالوا عالقين في المدينة، بينما قالت سلطات المقاطعة إن جميع الموجودين حاليًا في سانيا وكذلك الأشخاص الذين زاروا المدينة منذ 23 يوليو لم يُسمح لهم بمغادرة مقاطعة هاينان بعد الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت الماضي.

إلغاء أكثر من 80% من رحلات المغادرة

وتم إلغاء أكثر من 80% من الرحلات المغادرة من سانيا ، وفقًا لبيانات من شركة فاريفلايت لتتبع الرحلات، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية «سي سي تي في»، إن جميع القطارات المغادرة من سانيا ألغيت.

وأقرت السلطات في سانيا بالإزعاج الذي يلحق بالسياح بسبب القيود وتعهدت خلال مؤتمر صحفي ببذل قصارى جهدها لحل المشكلات التي تنشأ ، بما في ذلك تبسيط إلغاء حجوزات السفر وتقديم تخفيضات بنصف السعر على الإقامات الفندقية للسائحين الذين تقطعت بهم السبل في سانيا.

وتم تقسيم المدينة إلى مناطق عالية الخطورة ومتوسطة الخطورة ، مع تفاوت إجراءات التحكم حسب مستوى المخاطر ، وفقًا لمسؤولين محليين، ومع ذلك تم اعتبار المدينة بأكملها تحت عنوان «الإدارة الثابتة»، وهو مصطلح رسمي يستخدم لوصف تطبيق إجراءات الإغلاق، وسجلت المدينة، التي تقع في الطرف الجنوبي من جزيرة هاينان، 827 حالة بين 1 أغسطس ومنتصف ليل أمس، بما في ذلك 240 حالة مؤكدة و 173 إصابة بدون أعراض، وفقًا لإعلان من السلطات الصحية بالمقاطعة. وتحسب الصين الحالات المصحوبة بالأعراض وغير المصحوبة بأعراض بشكل منفصل.

وتأتي تلك القيود في ذروة موسم السياحة الصيفية لمقاطعة الجزيرة، وهي وجهة شهيرة غالبًا ما تسمى هاواي الصينية لشواطئها الرملية وغاباتها الاستوائية وفنادقها الراقية.