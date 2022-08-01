الصين تُسجل 33 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا.. وصفر وفيات

سجّلت السلطات الصحية في الصين، 33 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا في البر الرئيس للبلاد، بينها 15 في منطقة «قانسو» و9 حالات في «قوانجشي»، دون تسجيل وفيات جديدة، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة.

خروج 137 مريضًا من المستشفيات بعد الشفاء من «كورونا»

وأشارت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في تقرير يومي، إلى خروج 137 مريضًا من المستشفيات بعد تعافيهم من «كورونا»، ليرتفع الإجمالي إلى 222.690 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا»، الصينية في نشرتها الصادرة باللغة الإنجليزية.

وأمس الأحد، أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 74 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي، بينها 32 في «قوانجشي»، و31 في «قانسو»، أمس الأول السبت.

الهند تسجل 24 حالة وفاة بـ«كورونا»

وفي الهند، سجّلت السلطات الصحية، 16464 إصابة جديدة بـ«كورونا»، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأشارت وزارة الصحة الهندية، إلى تسجيل 24 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 526396 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا»، الهندية.

وانطلقت حملة تطعيم ضد «كورونا» في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، وقالت وزارة الصحة، في بيان، إلى إن الجرعات ستكون إما 3 جرعات من «لقاح فايزر»، أو جرعتين من لقاح «موديرنا».

وأمس الأحد، قال «كيفين أوكونور»، طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، 79 عاما، أن نتيجة فحص «كورونا»، لرئيس البلاد لا زالت إيجابية، مضيفا أن حالته مطمئنة وأنه يشعر بأنه على ما يرام، وأشار أوكونور، في مذكرة، إلى أن الرئيس الأمريكي سيواصل الخضوع لإجراءات عزل صارمة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا»، الصينية.