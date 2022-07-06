رغم انخفاض عدد المصابين.. الصين تغلق مدينة شيان لمنع تفشي كورونا

تسبب أحد متغيرات «أوميكرون» القابل للانتقال بشكل كبير، الذي يهيمن بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة، في إغلاق أجزاء من مدينة شيان الصينية القديمة، ليتم فرض حظر صحي على 13 مليون مواطن صيني، بالإضافة إلى إغلاق عام لمدة 7 أيام، وفق ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

إغلاق شيان لمدة أسبوع

قال مسؤولون صينيون، إن الشركات والمدارس والمطاعم في شيان، ستغلق لمدة أسبوع واحد، بعد أن سجلت المدينة الصينية، عددًا قليلاً من حالات إصابات فيروس كورونا، وأبلغت عاصمة مقاطعة شنشي عن إصابة 18 حالة منذ يوم السبت في مجموعة يقودها متغير «أوميكرون» سريع الانتشار، وفقًا للإخطارات الرسمية.

المناشدة بالبقاء في المنازل

طُلب من بعض السكان في «المناطق شديدة الخطورة» البقاء في منازلهم، وصرح تشانج يي، من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في شنشي، لوسائل الإعلام المحلية أن العنصر الفرعي «أوميكرون»، المعروف باسم BA.5، كان وراء تفشي المرض في شيان.

مخاوف من متحور أوميكرون الجديد

أكد «تشانج» لوسائل الإعلام الصينية: «إن المتغير أوميكرون BA.5، هو أكثر قابلية للانتقال وينتشر بسرعة أكبر من السلالة الفرعية BA2.2 السابقة، ومن المرجح أن يفلت من الأجسام المضادة».

وأشار الخبراء، إلى أن اكتشاف BA.5 يضيف تعقيدات جديدة إلى سياسة الصين الصارمة لعدم انتشار Covid، إذ أن البديل من أوميكرون أكثر قابلية للانتقال من BA.2.2، والتي كانت وراء تفشي المرض مؤخرًا، في شنجهاي وبكين.

يذكر أن الصين هي آخر اقتصاد رئيسي متمسك باستراتيجية القضاء على فيروس كورونا، وتنشر عمليات الإغلاق المفاجئ والحجر الصحي وقيود السفر في محاولة للتخلص من الإصابات الجديدة.

واختتم «تشانج»: «يجب علينا أن نسابق الزمن والفيروس، للحماية من جميع المخاطر المحتملة والأخطار الخفية، ونتجنب بشكل حاسم حدوث انفجار في انتشار المجتمع».