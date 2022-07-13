الصين تسجل 57 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الصين، 57 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، بينها 16 حالة في قوانجدونج و8 حالات في قانسو، فيما لم تسجل السلطات، أي وفيات جديدة جراء الإصابة، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى خروج 76 مريضا من مستشفيات البر الرئيسي بعد شفائهم من الفيرس، ليصل الإجمالي إلى 220601 حالة.

«مقاطعة آنهوي» الصينية تسجل 7 إصابات محلية العدوى بـ«كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، سجلت «مقاطعة آنهوي» الواقعة شرق الصين، 7 إصابات محلية العدوى بـ«كورونا»، فيما ذكرت «شينخوا»، أن في الفترة من 26 يونيو الماضي إلى 12 يوليو الجاري، تم تسجيل 379 حالة إصابة بـ الفيروس، محلية العدوى في المقاطعة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، تسجيل 40266 إصابة بـ«كورونا» بينها 398 حالة من الخارج، ليترفع إجمالي الإصابات إلى 18602109 حالة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت السلطات الصحية، نحو 68 ألف حالة إصابة بـ«كورونا» بين الأطفال في الأسبوع المنتهي في 7 يوليو الجاري، وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال في تقرير امس الأول الاثنين، إن أكثر من 13.8 مليون طفل، أصيبوا بـ الفيروس، منذ ظهور الوباء في البلاد.

وفيات «كورونا» حول العالم تسجل 6.3 مليون حالة

وسجلت إصابات «كورونا» عالميا منذ ظهور الفيروس في أواخر العام 2019، 563 مليونًا و042 ألفًا و646 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و376 ألفًا و835 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 535 ملايين و494 ألفا و474 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».