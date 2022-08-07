4 علامات تكشف التطبيق الإلكتروني الضار لهاتفك.. تأكد قبل «الداون لود»

هناك الملايين من التطبيقات الإلكترونية التي يمكن تنزيلها على هواتف المستخدمين بسهولة؛ ولكن من الصعب أن يجرى تحديد هل كانت هذه التطبيقات آمنة أم أنها مزيفة وتحمل كثيرا من الفيروسات التي تضر الهاتف.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، في هذا الصدد: «إنا أصبحنا نسمع كثيرًا في الفترة الأخيرة، عن عدد متزايد من التطبيقات المليئة بالفيروسات والبرامج الضارة، التي يستخدمها المتسللون لجميع أنواع الأنشطة الشائنة».

ملايين الضحايا للمحتالين في الأسبوع الجاري فقط

وكشفت أنه في الأسبوع الجاري فقط، أبلغ أندرويد عن محتالين عبر الإنترنت باستخدام طريقة مخادعة لمنع ملايين الضحايا على Android من إزالة تطبيقاتهم المليئة بالفيروسات، وكانوا جميعًا على متجر Google Play Store حتى كشفهم الخبراء.

علامات تكشف مدى صحة التطبيق للهاتف من عدمه

وأضاف الموقع أن هناك 4 من العلامات الصغيرة التي قد توضح لك ما إذا كانت التطبيقات جيدة أم مضرة بالهاتف، والتي جاءت كالتالي:

1- تحقق من المراجعات على التطبيق قبل التنزيل

سترى تعليقات حول التطبيقات في أسفل الصفحة والتي يمكن أن تكون مفيدة للغاية، ويبدو الأمر واضحًا، لكن المستخدمين يراقبون التطبيقات التي يستخدمونها طوال الوقت ولا يخجلون من تحذير الآخرين عندما يجدون مشاكل.

2- كم عدد التنزيلات التي حصلت عليها

يمكن أن تكون المطالبات بالأرقام الضخمة عندما يكون التطبيق جديدًا بمثابة علامة حمراء أيضًا، وكانت هناك حالات تم فيها التلاعب بأرقام التنزيل من قبل المحتالين، لذا يجب عليك بالتأكيد أنه ليس أحد التطبيقات الذي يطالب بملايين التنزيلات ولكن لم يتم إصداره إلا لبضعة أيام.

3- انظر الأذونات

يتعين على المطورين أن يوضحوا بالتفصيل في وصف متجر Google Play نوع الأشياء التي يحتاجون الوصول إليها على هاتفك للعمل، وإذا كانت هناك أي أذونات غريبة تحتاجها، فقد تكون هذه علامة سيئة، لذلك كن حذرًا إذا طلب أحد التطبيقات أذونات لا يحتاجها، حيث لا يحتاج أي تطبيق مصباح يدوي إلى معرفة موقعك، ولمزيد من الحماية، استخدم شبكة افتراضية خاصة بحيث يتم تشفير وتأمين كل حركة المرور على الإنترنت على هاتفك وجهاز الكمبيوتر.

4- قم بأبحاثك

سيشير وصف تطبيق متجر Google Play أيضًا إلى من قام بإنشاء التطبيق، حيث يمكنك النقر فوق الاسم وسيعرض لك أي تطبيقات أخرى قاموا بإنشائها.