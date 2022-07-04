خبير: قيمة العمليات الجراحية عبر التطبيقات الرقمية ستصل إلى 5 تريليونات دولار

قال الدكتور أحمد العوضي، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة في مجال العمليات الجراحية بمنطقة الشرق الأوسط، إن سوق التطبيقات الرقمية المتخصصة في مجال العمليات الجراحية تحقق معدل نموي سنوي مركب (CAGR) %4 عالميًا، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا القطاع عالميًا إلى خمسة تريليونات دولار بنهاية عام 2027.

وأرجع العوضي ذلك إلى المتغيرات الجذرية التي شهدتها صناعة الرعاية الصحية ما بعد الجائحة العالمية الناجمة عن انتشار كوفيد 19، وبالتالي فإن اختيار الأطباء والجرّاحين عبر التطبيقات الرقمية اعتمادًا على تقييمات العمليات الجراحية السابقة رفع من جودة العمليات الجراحية ويقلل من المخاطر والمشاكل الجراحية، بالإضافة إلى الانتشار الكبير لاستخدامات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

عمليات التجميل ساهمت في انتشار التطبيقات الرقمية

وأضاف العوضي، في بيان، أن عمليات التجميل من أكثر أنواع العمليات التي ساهمت في انتشار التطبيقات الرقمية المتخصصة في العمليات الجراحية على مستوى العالم، يليها عمليات العظام وعمليات الأعصاب وعمليات القلب والعمليات المتخصصة في الأسنان، وقد حقق ذلك انتشارًا واضحًا في المنطقة العربية بشكل عام وفي مصر بوجه خاص، وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2030 سيكون 20% من آليات اختيار المرضى للجرّاحين لإجراء العمليات الجراحية على التطبيقات الرقمية للهواتف المحمولة، وذلك نتيجة لسهولة الاستخدام وسهولة البحث عن أكثر من اختيار بين الجراحين والاطلاع على التجارب السابقة.

هيمنة التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية

واعتبر أن انتشار التكنولوجيا الحديثة يأتي نتيجة متوقعة لهيمنة التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية بشكل عام والعمليات الجراحية بشكل خاص خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبتكس والبيانات العملاقة ستساهم في تحسين جودة العمليات الجراحية وتطور هذه الصناعة بوتيرة سريعة جدًا.