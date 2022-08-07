امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. تبدأ 20 أغسطس

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، والمقرر أن تبدأ 20 أغسطس المقبل وفقا للجدول المعلن مسبقا والمعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الطلاب المسموح لهم دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، وهم الطالب الراسب في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول في مادة واحدة أو مادتين، الطالب الذي تقدم بطلب لتأجيل امتحانات الدور الأول إلى الثاني بسبب عذر قانوني أو مرضي بشهادات طبية وقانونية موثقة.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وحددت وزارة التعليم، جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 كالتالي:

- يوم السبت 20 أغسطس امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 21 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية.

- يوم الإثنين 22 أغسطس امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

- يوم الثلاثاء 23 أغسطس امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأربعاء 24 أغسطس امتحان مادة الفيزياء وامتحان التاريخ.

- يوم الخميس 25 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

- يوم السبت 27 أغسطس امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأحد 28 أغسطس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

- يوم الإثنين 29 أغسطس امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل».

- يوم الثلاثاء 30 أغسطس امتحان الأحياء والفلسفة والرياضيات التطبيقية الاستاتيكا.