تفاصيل قروض المدرسين في 3 بنوك.. تصل إلى 5 ملايين جنيه

تحرص البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، على توفير أنواع مختلفة من أنظمة التمويل والقروض للعملاء لتكون متناسبة مع جميع الفئات من الموظفين وغيرهم من خلال إجراءات بسيطة وسهلة، من بين هذه الفئات المدرسين.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، تفاصيل القروض الخاصة بالمدرسين في 3 بنوك مصرية «البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وCIB».

1- قرض المدرسين من البنك الأهلي المصري:

- قيمة القرض تبدأ من 15 ألف جنيه وتصل حتى 1.5 مليون جنيه.

- مدة سداد القرض: تصل حتى 10 سنوات.

شروط الحصول على قرض المدرسين من البنك الأهلي المصري

وتتضمن شروط الحصول على قرض المدرسين من البنك الأهلي المصري ما يلي:

- ألا يقل سن المستفيد من القرض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا عند الانتهاء من السداد.

- الدخل الشهري لا يقل عن 1500 جنيه كحد أدنى.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض المدرسين من البنك الأهلي:

- نموذج طلب القرض.

- صورة من بطاقة الرقم القومي حديثة.

- شهادة حديثة بالراتب الشهري.

- إيصال مرافق حديث.

- تعهد بتحويل الراتب/ القسط.

2- قرض المدرسين من البنك التجاري الدولي:

- قيمة القرض: تصل إلى 5 ملايين جنيه.

- فترة سداد القرض: تصل إلى 8 سنوات.

شروط الحصول على قرض المدرسين من البنك التجاري الدولي:

ألا يقل سن المستفيد من القرض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 في وقت الانتهاء من سداد القرض والدخل الشهري لا يقل عن 3 آلاف جنيه كحد أدنى.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض المدرسين من البنك التجاري الدولي CIB:

- نموذج طلب القرض.

- صورة من بطاقة الرقم القومي حديثة.

- شهادة حديثة بالراتب الشهري.

- إيصال مرافق حديث.

- تعهد بتحويل الراتب/ القسط.

3- قرض المدرسين من بنك مصر:

- قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه

- فترة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات

شروط الحصول على قرض المدرسين من بنك مصر:

- ألا يقل سن المستفيد من القرض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا عند الانتهاء من السداد.

- لا يقل الدخل الشهري للمدرس طالب القرض عن 1000 جنيه كحد أدنى بشرط تحويل الراتب أو 2000 جنيه كحد أدنى من غير تحويل الراتب.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض المدرسين من بنك مصر:

- نموذج طلب القرض.

- صورة من بطاقة الرقم القومي حديثة.

- شهادة حديثة بالراتب الشهري.

- إيصال مرافق حديث.

- تعهد بتحويل الراتب/ القسط.