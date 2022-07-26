«المصاريف الإدارية» على القروض الشخصية في 5 بنوك.. والأوراق المطلوبة

إذا كنت ترغب في شراء منزل جديد أو سيارة أو المشاركة في مشروع صغير أو متناهي الصغر ولا تملك النقود الكافية، فمن المؤكد أنك تحتاج إلى تمويل لتلك المشروعات ليكون لديك القدرة المالية على التوسع أو شراء ما ترغب فيه.

وحال الشروع في الاقتراض من البنوك لأي غرض يجب عليك التعرف على المصروفات الإدارية وخاصة على القروض الشخصية، وتتراوح ما بين 1 إلى 3% من إجمالي قيمة القرض، فإذا كان القرض بقيمة مائة ألف جنيه، فيخصم البنك ما بين ألف جنية إلى ثلاث آلاف جنيه بسب النسبة التي يقررها البنك مانح القرض.

ويتطلب الحصول على القرض الشخصي مجموعة من الأوراق، وفقا لمصادر مسؤولة بالقطاع المصرفي، بينها بطاقة الرقم القومي سارية، وإيصال خدمات مياه أو كهرباء، أو غاز لا يكون قد مضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر، ومفردات مرتب من جهة العمل بالإضافة إلى التوقيع على تعهد يفيد بتحويل الراتب على البنك لإمكانية سداد الاقساط، موضحة، أن الأمر يختلف فيما يخص أصحاب الأعمال الحرة، حيث يتم تقديم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للبنك وكشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

المصاريف الإدارية في البنك الأهلي المصري

وعن المصاريف الإدارية للقروض، قالت المصادر إن المصاريف الادارية في البنك الأهلي المصري، تتراوح بين 2% من إجمالي قيمة القرض ويتم السداد على 7 سنوات، و3% فوق 7 سنوات، حيث اشترط البنك للحصول على القرض أن يتراوح السن بين 21 عاما إلى 60 عاما أو 65 عاما أيهما أقرب من سن المعاش.

المصاريف الإدارية في بنك مصر

وأشارت المصادر إلى أن المصاريف الادارية في بنك مصر تتراوح ما بين 1.5% إلى 2% من إجمالي قيمة القرض، حيث يمنح البنك العملاء قرضًا تصل قيمته لنحو مليون جنيه، بشرط ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وتصل قيمة القرض إلى نحو مليون جنيه.

المصاريف الإدارية في البنك العربي الأفريقي الدولي

وتابعت المصادر، أن البنك العربي الأفريقي الدولي، قرر المصاريف الإدارية بنسبة 2% من إجمالي قيمة القرض، ويمنح قرضا قيمته تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه، على ألا يقل عن 3 آلاف جنيه، وعمر المتقدم لا يقل عن 21 عامًا وحتى 65 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

البنك التجاري الدولي

وأوضحت المصادر أن البنك التجاري الدولي يمنح عملائه قرضا يبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 2 مليون جنيه، حيث اشترط البنك في المتقدم لهذا القرض ألا يقل دخله عن 3 آلاف جنيه شهريا، حيث تخضع المصاريف الإدارية إلى قيمة القرض وفترة سداده مع خصم 50% على المصاريف الإدارية.

المصاريف الادارية في بنك HSBC

ووفقا لذات المصادر، حدّد بنك hsbc، المصاريف الادارية بقيمة 1% من إجمالي قيمة القرض، حيث يمنح البنك عملائه قرضا تصل قيمته إلى 1.5 مليون جنيه، بفترة سداد 7 سنوات، مشترطا ألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 21 عامًا إلى 65 عامًا.