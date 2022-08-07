باق أسبوع.. مزايا مجانية من البنوك بمناسبة أسبوع الشمول المالي

تنتهي خلال الأسبوع الجاري فعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي، الذي شاركت فيه البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي المصري، وقدمت عددًا من الخدمات بشكل مجاني احتفالا بهذه المناسبة، أبرزها فتح الحسابات.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب بنكي

وبحسب مصادر مصرفية، فإن هناك فرصة قائمة أمام العملاء للاستفادة من تلك الخدمات التي تقدم مجانا، بهدف المساهمة في نشر فكر الشمول المالي، إذ يمكن لعملاء البنوك فتح حساب مجانا في البنوك، للاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، موضحا الأوراق المطلوبة لفتح الحساب والتي تتلخص في الذهاب لفرع البنك الراغب في التعامل معه لتقديم طلب موقع بخط يده بفتح حساب مصرفي، مع ضرورة توافر أصل البطاقة الشخصية مع العميل، على أن تكون هذه البطاقة سارية، وصورة ضوئية منها، وأن لا يقل سن العميل عن 16 عاما، وما أعلى من ذلك ليس هناك قيود عليه.

وأشارت المصادر، إلى أن أغلب الخدمات التي سيحصل عليها أصحاب الحسابات المجانية ستكون عبارة عن إصدار البطاقات المدفوعة مقدما أو الخصم المباشر للعملاء مجانا، والاشتراك في المحافظ الإلكترونية، والاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانا.

تحمل البنك مصروفات الدمغة اللازمة لفتح الحسابات

وبحسب المصادر المصرفية، فإن الاحتفال بمناسبة الشمول المالى سنتهتي منتصف الشهر الجاري، إذ أن هناك عددًا من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها خصوصا الشباب، منها فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات وتحمل البنك مصروفات الدمغة اللازمة لفتح الحسابات، مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري مجانًا، إذ يمكن استخدامها في المشتريات من خلال المنافذ التجارية أو أونلاين من خلال الإنترنت دون الحاجة لفتح الحسابات.