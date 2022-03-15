طرق الحصول على سيارة مستعملة بالتقسيط.. ليست القروض فقط

امتلاك سيارة خاصة حلم للكثيرين ومع غلاء وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية، وبصفة خاصة خلال الفترة الأخيرة، يلجأ العديد من الأشخاص إلى سوق السيارات المستعملة ليس هذا فحسب وإنما يبحثون عن قروض أو طرق للحصول على سيارات مستعملة بالتقسيط لكي تناسب مستويات دخلهم.

وهناك عدة طرق لشراء سيارات مستعملة بالتقسيط وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

طرق شراء سيارة مستعملة بالتقسيط

أولى الطرق وأكثرها شيوعا هو اللجوء إلى قرض السيارة المستعملة، حيث تقدم العديد من البنوك حاليًا برامج مخصصة لقروض السيارات المستعملة، وتغطي سعر السيارة بحد أقصى مليون جنيه في بعض البنوك، بفائدة منخفضة وسنوات تقسيط ممتدة وبعضها يمكن الحصول عليه دون دفع مقدم أو نسبة معينة من ثمن السيارة.

وهناك أشخاص يلجئون إلى إلى الحصول على قرض شخصي، بدلًا من تقسيط سعر السيارة مباشرة للبنك، حيث يعطيهم هذا النظام إمكانية بيع السيارة الذي لا يتوافر في قرض السيارة ويتم فرض حظر بيع على السيارة لعدة أعوام

ومن ضمن طرق الحصول على سيارة مستعملة بالتقسيط، تمويل الشركات حيث تقدم عدد من الشركات حاليًا تمويلات للسيارات المستعملة ويمكن التعامل معها والحصول على السيارة بعد توافر الشروط المطلوبة في المتقدم.

وتقدم بعض الشركات في مصر مؤخرًا نظم تمويلية مشابه للجمعية، بمصاريف خدمة منخفضة وأطلق عليها اسم الجمعية ويكن اللجوء إليها والحصول على أموال لشراء سيارة مستعملة.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

وذكر عبدالله على، عضو رابطة تجار السيارات وصاحب معرض سيارات مستعملة، بعض السيارات المستعملة التي يمكن شرائها في الأسواق بأسعار مخفضة.

شيفروليه لانوس 2011

متوسط السعر فى السوق: 83,000 جنيه

أقل سعر فى السوق: 76,000 جنيه

أعلى سعر فى السوق: 88,000 جنيه

- شيفروليه سبارك 2012

متوسط السعر فى السوق: 83,000 جنيه

أقل سعر فى السوق: 72,000 جنيه

أعلى سعر فى السوق: 88,000 جنيه

- اسبيرانزا A113 2014

متوسط السعر فى السوق: 83,000 جنيه

أقل سعر فى السوق: 74,000 جنيه

أعلى سعر فى السوق: 90,000 جنيه