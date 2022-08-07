أول الثانوية «دمج»: «نظام التعليم الجديد أهلني للتفوق وعايز أكون سفير»

قَهَر ظروفه الجسدية بالعزيمة والإرادة، وأنشأ خطة مع بدء مرحلة الثانوية العامة، وخلق لنفسه هدفًا وسعى لتحقيقه بكل طاقته، ليضرب مثلاً جليًا أن الحلم لا يعوقه سد ولا يعرف المستحيل، ليصبح «أنس»، بعد مرور عام، من المتفوقين، وضمن أوائل الجمهورية.

الطالب «أنس إبراهيم محمد أنس»، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، الأول على مستوى جمهورية مصر العربية ضمن العشرة الأوائل الشعبة الأدبية «دمج» والحاصل على مجموع درجات 407، ودرجة مئوية 99.5%، والده مهندس بالبحر الأحمر، ووالدته خريجة إعلام، واختارت المنزل لتبقى بجانب أنس وشقيقه الأصغر وشقيقته.

يقول «أنس» في حديث خاص لـ«الوطن»: «كنت طالب عادي في المراحل الدراسية ما قبل الثانوية العامة، ومجموعي القليل في الإعدادية دفعني أغير مصيري»، معلقًا: «قلت لنفسي هعوّض في الثانوية وأحقق نجاح أكبر وهتعب أكتر».. حسب قوله، لافتًا إلى أنه لاقى صعوبة وقلقًا رغم الظروف الميسرة حوله، معبرًا بقوله: «ليس المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا».

أنس: نظام التعليم الجديد ساعدني

وتابع أنس: «ساعدني نظام التعليم الجديد لأحصل المعلومات وبالتالي أحصل على درجات مرتفعة»، لافتًا إلى أنه مكّنه من الفهم والتحصيل بقدر أكبر، معلقًا: «إني أكون من الأوائل دي كانت من الأماني العظيمة وربنا حققهالي».

ولفت إلى أنه كان يأخذ دروسه في المنزل، ما وفر عليه كثيرًا من الوقت الضائع، واصفًا نفسه بأنه «بيتوتي» محب للمنزل والأسرة، معلقًا: «ظروفي الصحية لا تسمح لي بالحركة كثيرًا، والمدرسين كانوا مشكورين بيجولي البيت».

أنس: أسرتي كانت تهيئ لي أجواء محفزة

وأوضح أنس أنه كان يذاكر ويرفه عن نفسه، ولم يكن وقته مضغوطًا إلا قرب الامتحانات، لافتًا إلى أن والدته كانت تساعده في المذاكرة، ووالده وإخوته كانوا يهيئون له أجواء دراسية محفزة، معلقًا: «بقدم الشكر لكل المدرسين وتحديدًا مدرسي الألماني والإنجليزي».

وأضاف أنس أنه يود أن يدرس بالجامعة الأمريكية (اقتصاد وعلوم سياسية) ليصبح سفيرًا لمصر في الخارج، معلقًا: «هشتغل بحب لمصر، وأسافر دول أوروبية بها جمال الطبيعة لأني محب للتأمل».

توفير أسئلة امتحانات الدمج

واقترح أنس في حديثه لـ«الوطن» أن يتم توفير أسئلة امتحانات الدمج في الكتب والمراجع وتوفير الأسئلة بالنظام الجديد، لتخفيف القلق عن الطالب، خاصة أنه ليس لديه خلفية مسبقة عن الامتحانات الخاصة بطلاب الدمج وفي الغالب يتمرنون على أسئلة الطلاب العاديين.