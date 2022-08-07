لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ

تتجه أنظار العديد من طلاب الثانوية العامة من الشعبتين «علمي علوم ورياضة» هذه الفترة إلى كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، والتي تعتبر الأولى بمصر، وثاني كلية من هذا النوع في الشرق الأوسط، وأُنشئت عام 2019.

وتُقدم «الوطن» لطلاب الثانوية العامة كل ما يريدون معرفته عن كلية الذكاء الاصطناعي بمصر، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

أقسام كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

تضم كلية الذكاء الاصطناعي الأولى بمصر، 4 أقسام مختلفة، بالإضافة إلى برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي، حيث تضم أقسام البرمجة واسترجاع المعلومات، والروبوت، وعلوم البيانات، وتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

شروط التقديم في كلية الذكاء الاصطناعي

وأعلنت جامعة كفر الشيخ، شروط التقديم في كلية الذكاء الاصطناعي كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصلاً على المجموع المناسب وفقاً للتنسيق الذي سيُجرى إعلانه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة والشهادات المعادلة للوافدين.

- أن يتم مراعاة أسبقية الحجز.

- مدة الدراسة 4 سنوات للحصول على بكالوريوس علوم الذكاء الاصطناعي.

مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي

كما أعلنت جامعة كفر الشيخ، مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي، وهي للقسم العام 750 جنيهاً، بينما البرنامج الخاص وهو قسم الذكاء الاصطناعي الحيوي الجديد، والذي يعد أول برنامج من نوعه على مستوى كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي بمصروفات 20 ألف جنيه في العام، ويتم دفع المبلغ على الفصلين الدراسيين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الذكاء الاصطناعي

يتطلب التقديم في كلية الذكاء الاصطناعي، عدداً من الأوراق، كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة وصورتين منها.

- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد وصورتين منها.

- صورة البطاقة الشخصية وبطاقة ولي الأمر.

- 6 صور شخصية مقاس 4*6.

- نموذج 2 جند وآخر نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

طرق التقديم في كلية الذكاء الاصطناعي

وأتاحت جامعة كفر الشيخ التقديم بكلية الذكاء الاصطناعي إلكترونيًا، حيث يمكن للطلاب التقديم من هــنــا، كما يمكن الإطلاع على كل ما ترغب في معرفته عن الكلية من هنــــــا، وهو الموقع الرسمي للكلية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 871 لسنة 2019 بتاريخ 4/8/ 2019 بإنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.