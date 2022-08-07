أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة بشمال سيناء.. علمي وأدبي

حصلت «الوطن» على أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة بشمال سيناء في قسميها العلمي «رياضة وعلوم» والأدبي، حيث نشرت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أوائل الثانوية العامة في بيان لها.

أوائل الثانوية العامة بشمال سيناء.. علمي رياضة

وجاءت الأسماء في القسم العلمي شعبة الرياضيات كالتالي:

حمزة محمد حسنين عبد العزيز 95.8%، مدرسة عمرو شكري بالعريش، وحمدي محمد حمدي إبراهيم حمدي 94.6%، مدرسة عمرو شكري بالعريش، وجمال أشرف محمد داود حمادة 94.1%، مدرسة عمرو شكري بالعريش، وحمزة عثمان حامد حمدي محمد 93.7%، مدرسة عمرو شكري، وبلال محمد سليم سالم 93.2%، مدرسة الشيخ زويد الثانوية العسكرية، وفادي مضعان عبد الله محمد أبو عكر 93.2%.

كما ضمت القائمة أشرف ياسر أحمد محمود إسماعيل 92.9%، مدرسة الشهيد عمرو شكري، وخالد طاهر عثمان حمدان أبو عتلة 92.9%، مدرسة عمروشكري، وزايد صبحي زايد سالم 92.7%، الشيخ زويد، وأحمد الشافعي أحمد موسى الربع 92.4%، مدرسة عمروشكري محمد خالد عبد الستار عبد العزيز 92.4، بمدرسة عمرو شكري.

أوائل الثانوية العامة بشمال سيناء.. علمي علوم

فيما جاءت أسماء أوائل محافظة شمال سيناء في الثانوية العامة، قسم علمي علوم كالتالي:

خالد صابر محمد شحات علي 95.1%، مدرسة آل أبو سلمى الثانوية بالعريش، وآية حسن علي أحمد محمد 95.1%، بمدرسة الألفي الثانوية بنات، ونور أزويد سليمان توفيق 94.6%، مدرسة الإمام الغزالي بالشيخ زويد، وماهر عماد الدين راشد السيد السيسي 94.6%، مدرسة عمرو شكري بالعريش، وسارة محمد رشاد يوسف ذكري 94.6%، بمدرسة أحمد عسكر بالعريش.

يأتي ذلك بالإضافة إلى يمنى مؤمن أحمد نصر محمد 94.6%، مدرسة الألفي بالعريش، ومحمد ياسر محمود سالمان 94.4%، مدرسة مصطفى عبيدو، وعبد الله حسن عبد الله أحمد حمودة 94.4%، بمدرسة عمرو شكري، ويوسف سعيد محمود محمد الأهتم 94.4%، بمدرسة عمرو شكري، ويوسف شوقي كامل صالح الشعراوي 94.4% مدرسة عمرو شكري، ورحاب محمد عبد الجواد محمد 94.4%، مدرسة أحمد عسكر.

أوائل الثانوية العامة بشمال سيناء.. أدبي

فيما جاءت أسماء الطلاب الأوائل الشعبة الأدبي كالتالي:

سيف طارق محمد نبوي محمد 87%، مدرسة العربي الخاصة، ومايا محمد عبد الوهاب إبراهيم العيادي 85.8%، مدرسة الشهيد علاء الريس، وآية محمد عبد الوهاب أحمد 85.8%، مدرسة أحمد عسكر، وعلا رضا عيد سالم 82.9%، مدرسة رابعة الثانوية المشتركة، ومنة الله محمد عبد الله محفوظ 82.7%، مدرسة بالوظة الثانوية المشتركة، ومصطفى عايش مصطفى محمد مصطفى 82.7%، مدرسة عمرو شكري، وعمر نبيل رضوان حمدي محمد 82.4%، مدرسة عمرو شكري الثانوية، وشهد إبراهيم أعمر عمر 82.1 %، مدرسة بالوظة، وهلا علي محمد علي 81.7%، مدرسة بالوظة الثانوية، وكريم محمود محمد الذيب صالح 81.7%، مدرسة عمرو شكري.