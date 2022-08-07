خالد أنور: تعلمت من الانتقادات الموجهة لفيلم «قمر 14»

أعرب الفنان خالد أنور عن سعادته البالغة، بنجاح فيلم «قمر 14»، الذي طُرح منذ فترة بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، ولقى تفاعلا كبيرا من الجمهور.

خالد أنور يكشف تجربته بفيلم «قمر 14»

وقال خالد أنور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يرى أن فيلم «قمر 14»، تجربة مختلفة وجرئية، وبها سرد لقصص رومانسية مختلفة، وأنه كان يعلم بحدوث انتقادات كثيرة عن الفيلم، موضحا: «كنت عارف إنه هيحصل عليها انتقادات هبقى كداب لو قولت غير كدا ولكن كنت محتاج أخد الريسك دا».

وواصل قائلا: «ناقشنا في الفيلم فكرة جديدة وهو الحب رغم اختلاف العمر، وتدخل الناس في حياة بعض، لأنه يعاني من تدخل الناس في حياته الشخصية كثيرا، حاولنا نوصل عن طريق الفيلم فكرة مختلفة وجريئة».

خالد أنور يكشف تعامله مع الانتقادات

وعن تعامله مع الانتقادات التي وجهت للفيلم قال خالد أنور، إنه لا يواجه الانتقادات بعنف، ولكنه يحاول أن يتعلم من كل الآراء، لمساعدته في طريقه المستقبلي، وأنه لم يتاثر أبدا بالآراء السلبية.

أحداث فيلم «قمر 14»

وكان فيلم «قمر 14» طرح في شهر يناير الماضي، وتقع أحداث الفيلم حين يعتلي قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل، فيحاول أبطالنا مواجهة هذه المحظورات وتحدي طاقة قمر 14.

وشارك في بطولة الفيلم خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، محمد علاء، خالد أنور، محمد جمعة، مي الغيطي، أسماء أبواليزيد، ياسمين رئيس، شيرين رضا، غادة عادل، محمد الأطوني، ومن تأليف محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري.