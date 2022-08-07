جنازة جماعية لـ3 من أسرة في الدقهلية انقلبت بهم سيارة بشرم الشيخ

شيعت قرية جوجر، مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية اليوم، جنازة جماعية لأسرة توفي فيها 3 من أسرة واحدة في حادث تصادم، وهم «الأب والأم وطفلة»، بعد أن لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارتهم الملاكي فأثناء عودتهم من رحلة قضاء العطلة الصيفية في شرم الشيخ، مما تسبب في مصرعهم علاوة على إصابة اثنين آخرين من أبنائهم ما يزالون يتلقون العلاج اللازم في المستشفى.

تشييع جنازة 3 من أسرة واحدة

واتشحت قرية جوجر بالسواد حزنا علي مصرع كل من: الدكتور محمود فادي زكي سلامة، 42 عام، وزوجته شيرين عبد رب النبي المكاوي، 39 عام، وطفلتهما جودي ‏محمود فادي، 11 عام، ووصلت بهم سيارات الإسعاف إلى مقابر القرية عصر اليوم واستقبلهم الأهالي بحالة من الحزن الشديد‎. ‎

حزن شديد في قرية جوجر

وانهار أهالي القرية وأقارب المتوفين في حالة من البكاء الهستيري أثناء وصول الجثامين ووقفوا في صفوف للصلاة الجنازة عليهم في المقابر، ووقف أحد شيوخ القرية علي المقابر يطالب الأهالي بالصبر والرجوع إلى الل.

وأكد أهالي القرية أن الأسرة تعيش في إنجلترا منذ فترة كبيرة، وعادوا إلى مصر لقضاء الإجازة الصيفية، وقرروا أن يقضوا أسبوع في شرم الشيخ، وحال عودتهم انقلبت بهم سيارة ملاكي بمدينة أبو رديس في محافظة جنوب سيناء مما تسبب في مصرع الأب والأم وطفلة، وإصابة اثنين آخرين من أبنائهما.

وأوضح الأهالي أن حادث السيارة وقع في منطقة «30 بيت بأبورديس» وتم نقل الجثامين إلى مستشفى أبو رديس المركزي إلي أن صرحت النيابة العامة بدفنهم، بينما أصيب في الحادث كل من الطفلتين جنى محمود، 15 عاما، ومصابة بجروح قطعية ، وشقيقتها يسرا محمود، عمرها 3 أعوام، وإصابتها بسيطة.